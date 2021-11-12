В «Опоре России» отметили смекалку предпринимателей в нерабочие дни

Предприниматели российской столицы проявили смекалку во время локдауна, чтобы не терять выручку, заявил президент общественной организации по поддержке бизнеса «Опора России» Александр Калинин в интервью «Газете.Ru».

Он напомнил, что во время ноябрьских нерабочих дней, когда большинство объектов торговли должны были закрыться, многие из них работали за счет временного расширения ассортимента: продавали средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), алкомаркеты поставили на витрины бакалею.

«Можно сказать, что столичный бизнес проявил смекалку, формально не нарушив закон. Важно понимать, что это были вынужденные меры. Важно понимать, что бизнес так поступает отнюдь не из-за хорошей жизни», — объяснил Калинин.

По его словам, многие предприниматели с 28 октября по 7 ноября потеряли значительную долю выручки, а некоторые и вовсе лишились месячной прибыли.

Перед введением нерабочих дней вице-премьер Андрей Белоусов оценивал ежедневные потери российского бизнеса от локдауна в 4 млрд руб. А ущерб от почти двухнедельного локдауна, по его словам, мог составить 60 млрд руб.