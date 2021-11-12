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Глава «Опоры России» назвал самый «вредный» налог для бизнеса

Существующий в России налог на имущество создает «удушающий эффект» для малого и среднего предпринимательства. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил президент общественной организации по поддержке бизнеса «Опора России» Александр Калинин.

Говоря о поддержке бизнеса в регионах, он отметил, что больше всего пожеланий у сообщества именно относительно налога.

«С каждым годом налог продолжает расти, он слишком переоценен, создавая удушающий эффект для местного МСП. Ставка 2% является запредельной», — объяснил Калинин.

Он добавил, что для отдельных отраслей бизнеса нужно создавать упрощенные системы налогообложения, и заниматься этим должны регионы. «Однако они продолжают ошибочно уповать на федеральные меры поддержки», — резюмировал Калинин.

В конце сентября правительство одобрило новые договоренности Минфина и представителей бизнеса относительно налога на добычу полезных ископаемых. Тогда производители согласились с предложением Минфина поднять рентный коэффициент к НДПИ с 3,5 до 8,75.

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