Россиянам рассказали, как не столкнуться с проблемами при назначении пенсии

В отделении ПФР по Камчатскому краю дали советы россиянам, которые в будущем хотят выйти на пенсию, предупредив, что можно провести предварительную оценку пенсионных прав. Об этом сообщает «Прайм».

По данным фонда, соотечественники не столкнутся с задержками при выплатах, если заранее все узнают.

«Заблаговременная работа осуществляется в отношении предпенсионеров — застрахованных лиц, у которых право на страховую пенсию по старости возникает в течение ближайших пяти лет», — отметили в Пенсионном фонде.

Будущему пенсионеру сначала надо предоставить пакет документов, подтверждающих его право на выплаты. Затем работники отделения ПФР проверят, насколько корректно заполнены все документы.

В том случае, если среди предоставленных документов не окажется обязательных, то сотрудники ПФР направят запросы в архивы и другие ведомства.

«После этого будет проведена предварительная оценка всех документов, в результате которой будет сделан вывод о достаточности или недостаточности пенсионных прав», — обратили внимание в ПФР.

В результате при выходе на пенсию у россиянина, заранее узнавшего свой статус и собравшего документы, не возникнет сложностей при назначении выплаты.

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