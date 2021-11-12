Эксперт Кулаков оценил, стоит ли сейчас покупать жилье

Президент саморегулируемой организации «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков дал совет россиянам, которые думают о приобретении жилья. По словам специалиста, если есть такая возможность, покупку недвижимости не стоит откладывать, а сделать это нужно прямо сейчас. Такое мнение он выразил в беседе с «Российской газетой».

Куланов указал, что надеется на то, что цены на вторичном рынке снизятся, не стоит. Эксперт говорит, что может увеличиться уровень торга. К концу года он может составить 3-3,5% против сегодняшних 2,5-2,8%.

Ранее эксперт оценил вероятность российского ипотечного кризиса. В России не очень высокая доля ипотеки в общем объеме кредитования, поэтому в ближайшее время по-настоящему серьезного ипотечного кризиса вряд ли можно ожидать. Генеральный директор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что скорее можно говорить об общих финансовых кризисах, способных повлиять на ипотечный рынок.