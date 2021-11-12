В нерабочие дни траты россиян на алкоголь выросли больше чем вдвое

В нерабочие дни траты россиян на алкогольные напитка выросли больше чем вдвое — на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных ОFD.ru.

«Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года», — указано в исследовании.

Больше всего россияне потратили на алкоголь 27 октября — в пять раз больше, чем 28 октября. В первую очередь это было связано с тем, что на время нерабочих дней алкомаркеты в Москве и других регионах России были закрыты.

Ранее продажа алкогольной продукции в России выросла на 60% перед нерабочими днями.