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В нерабочие дни траты россиян на алкоголь выросли больше чем вдвое

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В нерабочие дни траты россиян на алкогольные напитка выросли больше чем вдвое — на 78,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование оператора фискальных данных ОFD.ru.

«Если проанализировать траты россиян на алкогольную продукцию в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября, на всей территории России, ее продажи выросли на 78,8% по сравнению с 28 октября по 7 ноября прошлого 2020 года», — указано в исследовании.

Больше всего россияне потратили на алкоголь 27 октября — в пять раз больше, чем 28 октября. В первую очередь это было связано с тем, что на время нерабочих дней алкомаркеты в Москве и других регионах России были закрыты.

Ранее продажа алкогольной продукции в России выросла на 60% перед нерабочими днями.

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