Росатом участвует в закрытых иностранных тендерах на строительство АЭС малой мощности

Росатом принимает участие в закрытых тендерах на строительство АЭС малой мощности в нескольких государствах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы госкорпорации Алексея Лихачева на полях климатической конференции ООН в Глазго.

Глава корпорация не стал вдаваться в детали, но рассказал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель уже посещал ледокол с реакторной установкой РИТМ-200.

«Самые разные страны изучают малую атомную энергетику, в том числе плавучую», — указал Лихачев.

Глава Ростома считает, что «малые станции предлагают решения, которые востребованы на удаленных территориях, где нельзя выстроить сети». По его словам, таки варианты подойдут странам с большой береговой линией. Предполагается, что плавучий атомный источник может подойти по морю к любому прибрежному городу или предприятию по необходимости, отработать необходимые 15-30 лет и уйти на другой объект, фактически не оставив следа от атомной генерации.

«Это очень современные решения, которые мы будем развивать», — заключил Лихачев.

Ранее стало известно, что «Росатом» собрался продать свои урановые активы в США за $130 млн. По соглашению, корпорация получит $112 млн деньгами и еще $19 млн облигационными займами. Для завершения сделки должны быть получены все необходимые разрешения регулирующих органов.