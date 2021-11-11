Сбер объявил победителей соревнования AI Journey Contest 2021

Объявлены имена победителей международного онлайн-соревнования по искусственному интеллекту AI Journey Contest 2021. Церемония награждения состоялась на конференции AI Journey 2021. 13 авторов лучших решений получили денежные призы в размере от 100 тыс. до 2,1 млн рублей в зависимости от сложности выполненных задач.

«В этом году задания были сложными как никогда ранее и не просто соответствовали самым актуальным прикладным задачам в области ИИ, но и во многом опережали их. В частности, обучение мультимодальных, мультизадачных и мультиязычных моделей, которым участники занимались в рамках Fusion Brain Challenge, приближает нас к созданию AGI, то есть сильного искусственного интеллекта. Уверен, что разработанные в ходе соревнования решения найдут свое применение и помогут сделать мир лучше. AI Journey Contest ежегодно предоставляет всем желающим уникальную возможность проявить свои таланты и заявить о себе на весь мир», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Участники соревнования решали прикладные задачи в области искусственного интеллекта — их было три. Все победители успешно решили поставленные задачи. Лучшую итоговую метрику по четырем подзадачам показала модель Даниила Анастасьева. Второе место занял Михаил Орженовский, третье место разделили Игорь Котенков и Илья Денисов.

Fusion Brain Challenge — задача по обучению мультимодальных, мультизадачных и мультиязычных моделей. Предлагалось создать единую модель, способную качественно решить предложенные подзадачи: Code2code Translation — перевод с языка программирования Java на Python; Handwritten Text Recognition — распознавание рукописного текста на изображении; Zero-shot Object Detection — определение классов, местоположений и масштабов объектов, изображенных на фотографии; Visual Q&A — ответ на вопросы по представленному изображению.

Вторая задача — NoFireWithAI — была поставлена в области AI for Social Good в партнерстве с МЧС России. Участникам предлагалось создать модель, прогнозирующую вероятность возникновения природных пожаров. В этом задании победителем стала Анастасия Верещагина, второе место заняла модель Алексея Савчика, третье — Ивана Малина и Никиты Соколова.

Третья задача, AITrain, была поставлена в партнерстве с холдингом РЖД и также носила социально значимый характер. Участникам предлагалось разработать модель определения элементов железнодорожной инфраструктуры и препятствий на пути поездов по имеющимся фотографиям. Первое место в этой части соревнования занял Аммар Али, второе — Мамат Шамшиев, третье — Сергей Злобин.