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В Лондоне запретили строить похожую на фаллос 305-метровую башню

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Depositphotos

Правительство Великобритании отклонило планы строительства 305-метрового «Тюльпана» в лондонском Сити, наконечник которого очень похож на фаллос. Об этом пишет Financial Times.

Предложения по строительству 305-метровой башни были отвергнуты министром жилищного строительства Майклом Гоувом. По задумке здание должно было быть увенчано стеклянной луковицей, которую разработчики окрестили «Тюльпан». Однако критики проекта обзывали эту часть здания «менее лестными словами».

В разрешении отказали на основании того, что башня нарушит характерный облик района, в котором находятся важные исторические здания, включая расположенный неподалеку Лондонский Тауэр.

В свою очередь, бразильский застройщик, компания J Safra Group, и архитекторы Foster + Partners настаивали на том, что башня могла вдохнуть новую жизнь в лондонский Сити, который восстанавливается после пандемии коронавируса.

Однако мэр Лондона Садик Хан, который еще в 2019 году отказал в разрешении на строительство «Тюльпана», поприветствовал принятое в четверг решение по отклонению апелляции. «Он давно утверждал, что предлагаемая башня будет не более чем бетонной шахтой с лифтом и смотровой галереей наверху, не предлагая практически никаких преимуществ для лондонцев», — рассказали в мэрии.

Ранее «Газпром» представил проект нового небоскреба «Лахта Центр 2», высота которого будет 703 м. Отмечается, что это здание, которое планируют построить в Санкт-Петербурге, станет вторым по высоте в мире.

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