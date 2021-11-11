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La Stampa: пока Евросоюз боится Путина, Россия успешно решает газовый кризис

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Reuters

Россия снова качает газ в Европу, а действия Москвы по отношению к Евросоюзу оказались более чем дружелюбными, несмотря на развернувшуюся антироссийскую истерию. Об этом пишет корреспондент итальянской газеты La Stampa Франческо Спини.

По его словам, РФ не стремится использовать энергоносители как инструмент политического давления, не сокращает, а наоборот, наращивает продажи газа.

«Великий страх Старого Света усмирен заявлениями «Газпрома». Российский газовый гигант сообщает, что утвердил и начал реализацию плана по закачке газа в пять европейских подземных хранилищ», — написал Спини.

По мнению итальянского журналиста, для того, чтобы цены на газ в Европе продолжали снижаться, потребуется не только относительно мягкая зима, но и оттепель в отношениях с Москвой.

Ранее сообщалось, что «Газпром» подал на четверг, 11 ноября, заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн кубометров в сутки. Объем заказанных транзитных мощностей через газораспределительную станцию «Суджа» составляет 77,1 млн куб. метров и 32,2 млн кубометров — через станцию «Сохрановка».

27 октября президент РФ Владимир Путин поручил руководству «Газпрома» после закачки газа в российские подземные хранилища начать плановую работу по повышению объема газа в европейских ПГХ.

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