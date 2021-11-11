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Компания Coca-Cola попробует запретить бренд производителя «Напитков из Черноголовки»

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Компания Coca-Cola готовится к судебным разбирательствам со своим конкурентом на российском рынке, фирмой «Аквалайф». Об этом сообщает «Коммерсант».

Причиной для исков может стать выпуск газированных напитков в РФ под брендом Fantola.

По версии американской организации, дело в схожести с ее продуктом и товарным знаком — Fanta.

Иск со стороны Coca-Cola уже подан в палату по патентным спорам Роспатента. Компания считает, что название Fantola, зарегистрированное в России в 2019 году, похоже на Fanta до степени смешения. В том случае, если Coca-Cola выиграет спор, у «Аквалайфа» не будет возможности дальше выпускать свой напиток.

При этом товарный знак Fanta охраняется в соответствии с законодательство с 1966 года.

Кроме Fantola, «Аквалайф» выпускает напитки под маркой «Напитки из Черноголовки».

Ранее сообщалось, что ФАС готовит законопроект об ограничении наценок на товары в магазинах. Несмотря на подготовку законопроекта, магазинам предложили добровольно скорректировать цены.

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