На украинских ТЭС зафиксировали дефицит угля

Из 12 украинских ТЭС лишь две имеют необходимые запасы угля. Об этом сообщает информационное агентство УНИАН, ссылаясь на данные Министерства энергетики страны.

По состоянию на 10 ноября 2021 года 10 украинских ТЭС не имеют даже необходимого минимального запаса угля, отмечается в сообщении.

На сегодняшний день необходимые запасы угля есть лишь в распоряжении Луганской и Криворожской ТЭС.

«Соблюдение гарантированных запасов - это не «планы», это одно из условий лицензионной деятельности, которая безусловно должна выполняться, а также правило, обязательное к исполнению любой компанией», — отметил председатель энергетического комитета Верховной рады Андрей Герус.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что олигархов ждет «адский период», если они не перестанут устраивать «искусственный» дефицит энергоресурсов. Президент объяснил, что они разгоняют новости о нехватке угля и газа из-за чего повышается цена на энергию, а платить за это приходится гражданам.