Байден признал проблему высоких цен на потребительские товары в США

Президент США Джо Байден признал, что в Соединенных Штатах уровень потребительских цен остается слишком высоким. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, главными вопросами граждан США являются высокие цены, обеспеченность магазинов товарами и безработица. «Сегодняшний экономический доклад показал, что уровень безработицы продолжает падать, но потребительские цены все еще слишком высоки. Все, от галлона бензина до буханки хлеба, стоит дороже. Мы все еще сталкиваемся с проблемами, мы должны их решать», — сказал глава Белого дома.

Байден подчеркнул, что в США при этом наблюдаются самые высокие за десятилетия темпы роста экономики и наиболее быстрое сокращение уровня безработицы с 1950 года.

Ранее президент США прокомментировал данные опроса, которые показали падение его рейтинга до 38%.

Из результатов опроса газеты USA Today и Саффолкского университета следует, что действия Байдена на посту главы государства отрицательно оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% воздержались. 46 % говорят, что президент справился с работой хуже, чем они ожидали. Еще хуже дела у вице-президента Камалы Харрис, деятельность которой одобряют только 28% граждан, 51% же придерживается противоположного мнения.