Сбер готовит подарки для бизнеса

Сбер анонсировал специальные условия по ряду банковских продуктов и нефинансовым сервисам для корпоративных клиентов. Самые выгодные дни в году, позволяющие бизнесу сэкономить, придутся на 11-17 ноября и составят Зеленую неделю, которая приурочена ко дню рождения Сбера.

В этот период финансовая организация вводит специальные акции и скидки, а также обещает выгодные предложения на самые интересные услуги и продукты от экосистемы Сбера и ее партнеров.

«Каждый год в свой день рождения Сбербанк устраивает грандиозный праздник для клиентов и дарит им подарки в виде очень выгодных предложений. В этом году мы особое внимание уделили клиентам-юрлицам и предлагаем им приятные, полезные и, главное, выгодные подарки — специальные условия как по банковским продуктам, так и по нефинансовым сервисам, которые помогут предпринимателям развивать свое дело с экономией», — сообщил Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка.

Так, представители малого бизнеса смогут оформить кредит со сниженной кредитной ставке и получить более высокие проценты при размещении средств на депозитах Сбера. Снижение ставки по кредиту на первые 180 дней его обслуживания составит 50%, сообщили в Сбере. При размещении средств на депозитах «Классический» и «Классический Онлайн» ставка по вкладу для физических лиц повышается на 18%.

Также новые клиенты-юридические лица, обратившиеся в Сбер в течение Зеленой недели, смогут подключить расчетно-кассовое обслуживание, а также пакет услуг «ВЭД без границ» на 6 месяцев по цене одного.

В качестве дополнительных бонусов корпоративным клиентам предлагается бесплатное пользование сервисом SberCRM до конца года, а СберБизнесБотом в течение 100 дней. Представители малого бизнеса могут получить скидку 25% на такие сервисы как «Портрет покупателя» и «Геоаналитика» от СберАналитики.

Как отметил старший вице-президент департамента маркетинга и коммуникаций Владислав Крейнин, Сбербанк обслуживается около 3 млн юридических лиц, поэтому целенаправленно готовил много интересных предложений для предпринимателей. Банк ориентировался на самые массовые потребности своих клиентов, чтобы предоставить в рамках Зеленой недели необходимые бизнесу продукты, добавил А.Шашкин.

Напомним, Сбер запустил акции к своему 180-летию. С 11 по 12 ноября клиенты банка могут воспользоваться скидками и бонусами, выгодными условиями на банковские продукты и подписки, а также специальными предложениями от компаний экосистемы Сбера, например, от Okko, СберМаркета, СберМегаМаркета, SberDevices, СберСтрахования, СберИнвестиций.