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Британские фирмы выплатят крупные премии новым сотрудникам на Рождество

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Reuters

Британские фирмы предлагают новым работникам до £2000 при трудоустройстве в условиях нехватки рабочей силы на Рождество. Об этом сообщает издание The Guardian.

На сегодняшний день количество вакансий на рынке труда в Британии на 25% выше, чем было до коронавируса. Многие компании изо всех сил пытаются найти работников, которые согласились бы работать на Рождество.

Так, некоторые британские работодатели стали предлагать бонусы в размере до £2000. В частности, в праздничный сезон необходимы складские рабочие, ночные сортировщики и сотрудники отелей, отмечает издание.

Представители секторов розничной торговли и логистики надеются, что Рождество пройдет гладко, несмотря на хроническую нехватку персонала, серьезные сбои в поставках и рост цен.

«Цепочки поставок для пабов, отелей и ресторанов «отнюдь не устойчивы». Около 20% поставок были прерваны, что привело к повышению цен на еду и напитки», — рассказала исполнительный директор UK Hospitality Кейт Николлс.

Соучредитель компании Adzuna Эндрю Хантер отметил, что большинство работодателей сейчас вынуждены работать усерднее, чем в прошлом году, так как открытых вакансий в 2021 году более чем в два раза больше, чем в 2020 году.

«Рождественский сезон имеет решающее значение для прибыли многих предприятий, и если они не смогут в ближайшее время решить проблему нехватки рабочих, это может нанести ущерб как компаниям, так и потребителям», — заключил соучредитель Adzuna.

Ранее сообщалось, что из-за мировых проблем с поставками товаров жители Великобритании стали скупать ингредиенты для праздничных блюд к Рождеству, чтобы не остаться без еды на праздник.

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