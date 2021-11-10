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Россияне накопили долги за электроэнергию

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За первые девять месяцев 2021 года задолженность россиян по электроэнергии выросла на 3,3% и составила 68,8 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления — первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова.

Если же считать в годовом выражении с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года, то задолженность населения по электроэнергии выросла только на 2,2%, отмечается в документе.

В свою очередь общие долги на оптовом рынке электроэнергии к концу сентября выросли на 3,6% по сравнению с прошлогодними показателями и составляют 309,2 млрд рублей.

«По федеральным округам выделяется в «красной зоне» по долгам только Уральский федеральный округ. А по группам потребителей — выделяется бюджетная группа», — сообщил Чернов.

Ранее стало известно, что Госдума в ближайшее время намерена рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «О потребительском кредите (займе)» в части расчета показателя долговой нагрузи заемщика.

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