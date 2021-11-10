Стало известно, когда решат проблему с поставками товаров в Приморье

Минтранс пообещал исправить ситуацию с доставкой грузов на Дальнем Востоке в течение трех недель, до конца ноября. Об этом сообщается в публикации на сайте ведомства.

Чтобы решить сложившуюся ситуацию с перебоями в доставке грузов, морские порты Приморья будут переведены на круглосуточный режим работы. Кроме того, будет предпринят ряд дополнительных мер, отмечается в сообщении.

Среди этих мер будет выставление на каботажные линии (сообщение между портами одной страны) дополнительных судов, чтобы снять пиковые нагрузки. При этом судоходным компаниям необходимо согласовать с операторами морских портов расписание работы. Это необходимо для того, чтобы выйти на объем хранения грузов, не превышающий одной судовой партии на линию.

Ранее сообщалось, что жители Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области испытывают нехватку товаров первой необходимости, они не получают эти товары из-за задержек в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая.