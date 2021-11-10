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Женщины оказались недовольны зарплатой своих избранников

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Почти половина опрошенных женщин рассказали, что недовольны уровнем зарплаты своих мужчин. При этом мужчин, которые были недовольны доходом свои жен, всего треть. Об этом сообщается в исследования сервиса «Работа.ру».

На важность уровня доходов партнера в отношениях указали 63% опрошенных. При этом данный показатель сильно отличается в зависимости от пола. Так, 76% женщин отметили, что уровень дохода партнера важен. В свою очередь, среди мужчин таких оказалось 49%, говорится в исследовании.

Среди опрошенных россиян, 68% находятся в отношениях и среди них 37% отметили, что довольны зарплатой своего партнера. В среднем, у мужчин и у женщин это значение тоже находится на практически равном уровне (38% и 36% соответственно).

А вот 39% опрошенных указали на то, что недовольны уровнем дохода своего избранника. Среди женщин таких оказалось 45%, среди мужчин лишь 32%.

По мнению россиян, ожидаемый уровень зарплаты партнера должен быть в среднем 105 тыс. 500 рублей. Если мужчины указали, что им будет хорошо, если их избранница будет зарабатывать 91,2 тыс. рублей, то женщины указали комфортный уровень зарплаты партнера в размере 124 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что разрыв в ожиданиях от размера зарплаты мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Петербурге — 8%. За более чем 10 лет разрыв между мужчинами и женщинами сократился на 9%.

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