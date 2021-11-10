Женщины оказались недовольны зарплатой своих избранников

Почти половина опрошенных женщин рассказали, что недовольны уровнем зарплаты своих мужчин. При этом мужчин, которые были недовольны доходом свои жен, всего треть. Об этом сообщается в исследования сервиса «Работа.ру».

На важность уровня доходов партнера в отношениях указали 63% опрошенных. При этом данный показатель сильно отличается в зависимости от пола. Так, 76% женщин отметили, что уровень дохода партнера важен. В свою очередь, среди мужчин таких оказалось 49%, говорится в исследовании.

Среди опрошенных россиян, 68% находятся в отношениях и среди них 37% отметили, что довольны зарплатой своего партнера. В среднем, у мужчин и у женщин это значение тоже находится на практически равном уровне (38% и 36% соответственно).

А вот 39% опрошенных указали на то, что недовольны уровнем дохода своего избранника. Среди женщин таких оказалось 45%, среди мужчин лишь 32%.

По мнению россиян, ожидаемый уровень зарплаты партнера должен быть в среднем 105 тыс. 500 рублей. Если мужчины указали, что им будет хорошо, если их избранница будет зарабатывать 91,2 тыс. рублей, то женщины указали комфортный уровень зарплаты партнера в размере 124 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что разрыв в ожиданиях от размера зарплаты мужчин и женщин в Москве составляет 6%, в Петербурге — 8%. За более чем 10 лет разрыв между мужчинами и женщинами сократился на 9%.