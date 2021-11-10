Глава Минэнерго не исключил финансирование газопровода «Союз Восток» Китаем

Министр энергетики Николай Шульгинов в интервью газете «Коммерсантъ» не исключил, что строительство газопровода «Союз Восток», по которому планируется поставлять российское топливо в Китай, будет вестись в том числе на китайские деньги.

«Это будет предметом переговоров с нашими китайскими партнерами», — сказал глава Министерства энергетики.

Он отметил, что обсуждение с КНР проекта трубопровода ведется параллельно с переговорами о заключении контракта на поставку российского газа.

По его словам, рабочие группы стран в настоящее время анализируют экономические параметры газопровода и договариваются, где пройдет «Союз Восток».

Газопровод планируется провести через территорию Монголии. «Союз Восток» может стать продолжением магистрального газопровода «Сила Сибири — 2».

Ранее немецкое издание Süddeutsche Zeitung написало, что новые власти Германии могут пойти на заморозку проекта газопровода «Северный поток — 2» ради Украины.