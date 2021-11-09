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В США пожаловались на нехватку туалетной бумаги

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Depositphotos

В Нью-Йорке владельцы ресторанов и отелей пожаловались на дефицит бытовых товаров первой необходимости, в том числе и туалетной бумаги. Об этом пишет BBC News.

Компании в Нью-Йорке заявили о дефиците товаров после того, как город открыли для посещения вакцинированных туристов, отмечает издание.

«Нет столовых приборов, стеклянной посуды, контейнеров на вынос, бумажных изделий. Даже туалетной бумаги», — рассказал шеф-повар и владелец ливанского ресторана ilili Филипп Массуд.

В свою очередь главный менеджер пятизвездочного отеля Lotte New York Palace Ребекка Хаббард сообщила, что бизнес стал готовиться к худшему, хотя определенный уровень запасов в отеле еще есть. При этом туристов уже предупредили, что из-за проблем с поставками им стоит ожидать ограниченное меню блюд и повышенные ценам на услуги.

BBC News пишет, что американские поставщики продолжают бороться с последствиями пандемии. Перебои с товарами становятся все ощутимее из-за роста цен и нехватки персонала. На сегодняшний день дефицит наблюдается е только в Нью-Йорке. На всей территории США зафиксировали нехватку товаров.

Ранее стало известно, что из-за мировых проблем с поставками товаров жители Великобритании стали скупать ингредиенты для праздничных блюд к Рождеству, чтобы не остаться без еды на праздник.

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