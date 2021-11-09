Экс-премьер Молдавии назвал «геноцидом» рост тарифа на газ

Бывший премьер Молдавии Ион Кику полагает, что рост тарифа на газ на 240% является геноцидом, который спровоцировали безграмотные чиновники.

«Геноцид. Спровоцировать рост на 240% тарифа, который регламентирует государство, могла только компания безграмотных чиновников», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Кику, большинство граждан Молдавии не смогут платить за газ по новому тарифу. Он также отметил, что с каждой тысячи кубометров газа власти республики будут получать около $47.

Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии ранее установило новый тариф на газ — цена выросла в два раза. Средний тариф был утвержден по расчетам компании «Молдовагаз» с $235 до $536 за тысячу кубометров.

Отмечается, что при расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, в «Молдовагаз» взяли за основу цену в $430 за тысячу кубометров с учетом действующего курса валют. Также были заложены затраты на транспортировку и распределение газа.

29 октября Молдавия договорились с российским «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет. При этом должен быть проведен аудит задолженности компании «Молдовагаз» в 2022 году.