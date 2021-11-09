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СК закрыл уголовное дело против бизнесмена Анатолия Быкова

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Следственный комитет закрыл уголовное дело по уклонению от налогов против бизнесмена Анатолия Быкова — после того, как он возместил свыше 75 миллионов рублей ущерба, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представитель регионального главка Юлию Арбузову.

«Уголовное дело в отношении Анатолия Быкова по неуплате налогов прекращено», — рассказала Арбузова.

В сентябре 2020 года ему предъявили окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. Согласно версии следствия, Быков был причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Преступления были совершены летом 1994 года.

Убийство было осуществлено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, уверены следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.

Ранее стало известно, что Быков получил 13 лет тюрьмы.

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