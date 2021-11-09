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В Москве цена поездки на аэротакси составит около 200 рублей за километр

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Стоимость поездки на аэротакси может составлять около 200 рублей за километр. Такой информацией поделился ТАСС гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов.

Компания планирует запустить полеты над Москвой в 2023-2025 годах, добавил Атаманов в в кулуарах бизнес-конференции в сфере технологий и инноваций «Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

Hover занят разработкой аэротакси с 2019 года, тогда компания привлекла $3 млн. В декабре 2020 года стартап был оценен уже в $30 млн. Инвесторами проекта являются в том числе предприниматель Исмаил Ахметов, сооснователь Qiwi Сергей Солонин, фонд Starta Ventures.

Атаманов признался, что изначально был расчет, что полет на аэротакси будет обходиться в 20 рублей за километр. Он также отметил, что на таком виде транспорта от Кремля до «Москвы-Сити» можно будет добраться не более чем за 20 минут.

«Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полеты - до 200 рублей за километр», - заключил бизнесмен.

В стоимость поездки закладывается цена аренда площадок, техобслуживание, электричество и другие факторы.

Ранее сообщалось, что в двух испанских городах туристы смогут воспользоваться услугами аэротакси.

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