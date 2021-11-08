Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме, которая может лишить жилья

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) рассказали, как мошенники отбирают у россиян жилье. Об этом пишут «Известия».

С этой целью мошенники подделывают паспорта жертв, чтобы оформить на человека кредит. Злоумышленники получают в распоряжение данные о реальном человеке, изготавливают паспорт и обращаются в банк, в качестве залога указывая квартиру гражданина.

В ФНП рассказали о подобном случае попытки мошенничества. по его словам, девушка принесла к банк паспорт, но его подлинность вызвала сомнения, поэтому ее попросили принести второй документ, удостоверяющий личность. Она пообещала принести водительское удостоверение, но так и не появилась.

«Вышла, оставив паспорт, и сбежала. Нотариус обратился в полицию, где фальшивку распознали. Но если бы эта пара пришла в МФЦ, то там по всем формальным признакам документы с большой долей вероятности приняли бы. А через некоторое время добропорядочный гражданин узнал бы, что его квартира в залоге, и бегал бы по коридорам судов, доказывая, что его паспорт подделали и что кредита он не брал», — заявили в нотариальной палате.

В ФНП также отметили, что выдача кредитов без должной проверки документов — одна из ключевых проблем российской банковской системы. Практика выезда специалистов из банков к потенциальным заемщикам для оформления займов все еще законна.

Ранее россиянам рассказали об основном способе кражи денег у клиентов банков.