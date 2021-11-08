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В Госдуме уточнили условия для прекращения выплаты пенсии

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутат Госдумы, член Комитета по труду социальной политики и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что в определенных случаях, как только препятствие для получения пенсии устраняется, выплаты возобновляются в кратчайшие сроки, передает »Дума.ТВ».

По ее словам, чаще всего граждане обращаются в ПФР с проблемой несоответствия справок.

«Особенно, справок по обучению. У нас территории РФ уже пришли к единой форме справке для обучающихся и получающих пенсию по потере кормильца студентов. К сожалению, справки из иностранных образовательных организаций до настоящего времени не отработаны международным сообществом. Поэтому, каждый раз приходится делать запрос в соответствующий ПФР и восстанавливать право гражданина на получение подобной пенсии», — сказала депутат.

Бессараб отметила, что подобные случаи, это «частности, чем постоянные систематические случаи».

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, когда граждане могут перестать получать пенсию.

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