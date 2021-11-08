Названа причина зависимости России от импорта мяса

Из-за того, что в России было падение уровня производства мяса, страна последние 30 лет находилась в постоянной зависимости от импорта. Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«Несмотря на то, что после распада СССР страна стала зависимой от импорта мяса, где-то в последние 10 лет производство значительно выросло. В частности хорошо увеличилось поголовье свинины», — отметил экономист.

По его словам, до полного самообеспечения по мясу Россия пока не дошла. Поголовье крупного рогатого скота находится на очень низком уровне, чем это было в 80-е годы XX века. Поэтому его восстановление - это достаточно длительный процесс и в ближайшее время изменения ситуации ожидать не приходится. Поэтому страна вынуждена часть потребляемого мяса импортировать.

При этом возможное обнуление пошлин на импорт в страну замороженной говядины и свинины может быть тактически правильным шагом, считает Колганов, и несильно скажется на бюджете страны.

«По грубым подсчетам можно говорить о потерях в районе 3-5 млрд рублей таможенных поступлений. Но это не колоссальная сумма для российского бюджета», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития и Минсельхоз начали обсуждение изменений условий ввоза свинины и говядины в Россию. Таким образом планируется стабилизировать внутренние цены.