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Названы последствия закачки денег в ипотеку

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Если чиновники в России будут субсидировать ипотеку в депрессивных регионах, то страна может столкнуться с проблемой резкого роста цен на жилье. Об этом в аналитическом материале сообщил глава «Индикаторов рынка недвижимости» (ИРН) Олег Репченко.

По словам эксперта, новая мера, которая была озвучена в Госдуме в октябре, заключающаяся в дополнительном субсидировании ипотеки путем привязки размера ипотечной ставки к уровню среднего заработка, приведет лишь к увеличению темпов роста цен на жилье и максимизации прибыли банков и девелоперов.

«Любая искусственная стимуляция спроса, не сопровождающаяся пропорциональным увеличением объема предложения, чревата разгоном цен», — отметил специалист.

Репченко рассказал, что в Москве резкий рост цен на фоне льготной ипотеки с лимитом в 12 млн рублей очень быстро съел всю выгоду от низких ставок для покупателей. При этом субсидирование ипотечных ставок только снизило доступность жилья.

Однако ситуацию можно исправить при помощи структурных реформ, направленных на увеличение предложения жилья и роста экономики в целом, заметил аналитик.

Ранее генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков рассказал, что официально трудоустроенные россияне могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита.

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