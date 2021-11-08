Аналитик Маслов заявил о традиционном подорожании валюты ближе к Новому году

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что традиционно иностранная валюта дорожает ближе к Новому году. Эксперт уточнил, что это не связано с «народными приметами и суевериями» об ослаблении рубля, а имеет обоснованную экономическую подоплеку. Об этом он рассказал в разговоре с агентством «Прайм».

По словам Маслова виной такому положению дел десятидневные новогодние российские каникулы, которых нет в других странах. Во время этих праздничных выходных дней растет потребление товаров, в том числе, импортных. Готовясь к повышению спроса, магазины совершают заранее закупки на валюту.

Для таких закупок необходима валюта, это приводит к повышению спросу на нее и следующее за ним ослабление рубля, пояснил Маслов.

Другим фактором, по словам эксперта, является окончание финансового года у компаний, и пик валютных выплат по внешнему долгу приходится как раз на дни, предшествующие праздникам. К концу года также растут бюджетные расходы, что увеличивает объем рублевой ликвидности на рынке.

Ранее аналитик Александр Бахтин рассказал о возможном падении курса рубля из-за угрозы COVID-19.