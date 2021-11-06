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Украина возобновляет коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

С 6 ноября Украина возобновит коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Сообщается, что поставки будут происходить по ровному графику с 00.00 до 23.00. Мощность составит 5 МВт в течение дня и не будет меняться.

Ранее Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. Через месяц стало известно, что Украина планирует возобновить импорт электрической энергии из Белоруссии на фоне дефицита угля на государственных ТЭС.

2 ноября Белоруссия по договору об оказании аварийной помощи поставила на Украину 500 МВт электроэнергии. В этот день стало известно, что Украина также запросила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.

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