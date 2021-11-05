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Генпрокуратура России одобрила решение суда Нидерландов по отмене выплат по делу ЮКОСА

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Global Look Press

Генеральная прокуратура России одобрила решение Верховного суда Нидерландов, связанное с отменой выплаты более чем 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Было возвращено дело в Апелляционный суд Амстердама.

«Генеральная прокуратура РФ приветствует решение Верховного суда Нидерландов, подтверждающее принципы верховенства права и независимости правосудия», — уточнили в прокуратуре.

Одновременно с этим в российской прокуратуре выразили сожаление, что высшая судебная инстанция Нидерландов не в полной мере прислушалась к позиции РФ. По мнению российской стороны, есть обоснованные причины для полной отмены арбитражных решений уже на нынешней стадии.

Отмечено, что ряд бывших российских функционеров, незаконно завладевших «ЮКОСом», вывели деньги из РФ для их отмывания и ухода от налогов. Были использованы подставные офшорные компании-пустышки.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обжалует решение о взыскании с России $2,6 млрд в пользу «дочки» ЮКОСа.

Также бывшая структура группы ЮКОС утверждала, что международный третейский суд в Гааге присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Россией. Основанием для рассмотрения спора стал договор к Энергетической хартии. Россия подписала его в 1994 году, временно применяла, но не ратифицировала.

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