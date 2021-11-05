В Минэнерго Украины заявили о контрактах на поставки угля из трех стран

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна заключила контракты на поставки угля из Польши, США и ЮАР. Об этом он сообщил на заседании в Раде, передает РИА «Новости».

«Украинские компании уже заключили контракты на поставки угля из Польши, США, ЮАР», — сказал он.

Он отметил, что цена импортного угля составляет $300 за тонну. При этом в ноябре украинские шахты планируют добыть 1,5 млн тонн угля.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. По его словам, блокировка происходит на уровне РЖД, которая «не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию».

Герус также ранее сказал, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину на ноябрь до 30% от задекларированных объемов. Он подчеркивал при этом, что подобное ограничение в ноябре не повлияет существенно на украинский рынок.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

При этом в стране сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.