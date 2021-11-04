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В Раде обвинили Россию в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину

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Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в своем Telegram-канале заявил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину.

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, шедшего в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал Герус.

По его словам, блокировка происходит на уровне РЖД, которая «не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию».

Герус также ранее сказал, что Россия снизила поставки сжиженного газа на Украину на ноябрь до 30% от задекларированных объемов. Он подчеркивал при этом, что подобное ограничение в ноябре не повлияет существенного на украинский рынок.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев ни при каких обстоятельствах не станет обращаться к российским властям с просьбой возобновить поставки энергетического угля.

При этом в стране сложилась сложная энергетическая ситуация из-за приближающихся холодов и отсутствия запасов энергетических ресурсов. До 1 ноября в стране действовал мораторий на импорт электричества из России и Белоруссии. Киеву пришлось отказаться от его продления, чтобы запросить у Минска помощь.

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