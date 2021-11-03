Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Молдавия поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса 20:08
Итальянский футболист раскритиковал «Зенит» за игру против... 20:05
Ученые сообщили о новом последствии COVID-19 у подростков 20:01
Российский полицейский «выбивал» показания у подозреваемой... 19:59
Смородская заявила, что «Спартак» разгромно проиграет «Лестеру»... 19:51
Биологи обнаружили рыбу, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день 19:47
Посол Антонов заявил о вероятности введения новых санкций США против России 19:43
The Drive рассказал о «трепете» военных США перед российскими... 19:41
Дочь Заворотнюк выходит замуж 19:40
Махачев заявил, что оторвал бы Макгрегору руку 19:31

В Болгарии бесплатно раздают землю, чтобы остановить отток людей

close
100%
Pixabay

Болгарский Свиленград раздаст пустые участки земли под строительство недвижимости и недостроенные дома, чтобы избавиться от оттока населения, тем самым привлекая новых жителей. Об этом сообщает портал TheMayor.EU.

На сегодняшний день население в Болгарии сокращается быстрее, чем во многих странах мира. Так, в городке Свиленград в начале XXI века проживало более 19 тыс. человек. Однако сейчас там живет не более 16 тыс. Поэтому новая социальная программа рассчитана на молодые семьи и начинающих специалистов. Этой мерой местные власти хотят справиться с оттоком населения, отмечает издание.

Еще одна цель, которую преследуют власти городка, так это увеличение предложения на рынке недвижимости. Бесплатно получить землю смогут те, кто проживает в ненадлежащих условиях и не имеет собственного жилья.

По сообщению портала, кроме площадки под строительство, будущие жители получат пакет документов со всеми необходимыми разрешениями и утвержденным архитектурным планом, чтобы как можно быстрее приступить к постройке жилья. Первый этап программы включает в себя раздачу восьми участков. Если же инициатива окажется успешной, то ее будут расширять.

Ранее сообщалось, что после объявления длинных выходных российские граждане принялись активно скупать недвижимость. Так, за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, а на вторичное жилье — на 11,9%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть