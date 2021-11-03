Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Молдавия поблагодарила США за помощь в преодолении газового кризиса 20:08
Итальянский футболист раскритиковал «Зенит» за игру против... 20:05
Ученые сообщили о новом последствии COVID-19 у подростков 20:01
Российский полицейский «выбивал» показания у подозреваемой... 19:59
В Болгарии бесплатно раздают землю, чтобы остановить отток людей 19:53
Смородская заявила, что «Спартак» разгромно проиграет «Лестеру»... 19:51
Биологи обнаружили рыбу, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день 19:47
Посол Антонов заявил о вероятности введения новых санкций США против России 19:43
The Drive рассказал о «трепете» военных США перед российскими... 19:41
Дочь Заворотнюк выходит замуж 19:40

Росстат отчитался о годовой инфляции в октябре в России

close
100%
Depositphotos

Росстат опубликовал данные о годовой инфляции в октябре в России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что годовая инфляция в России в прошлом месяце замедлилась до 6,49% против 7,4% в сентябре. Также из данных Росстата следует, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно.

Стоимость услуг в октябре в месячном выражении выросла на 0,01% и на 4,36% в годовом.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале текущего года выросли на 8,1% с 7,4% во втором. Отмечалось также, что реальные располагаемые доходы граждан превысили уровень до начала пандемии. При этом сбережения россиян с начала года выросли лишь на 1,5% по сравнению с динамикой 6,2% в прошлом году.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть