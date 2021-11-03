Росстат отчитался о годовой инфляции в октябре в России

Росстат опубликовал данные о годовой инфляции в октябре в России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что годовая инфляция в России в прошлом месяце замедлилась до 6,49% против 7,4% в сентябре. Также из данных Росстата следует, что в месячном выражении потребительские цены выросли на 1,11%.

Продовольственные товары в октябре подорожали на 2,17% по сравнению с сентябрем и на 10,89% в годовом выражении, непродовольственные товары подорожали на 0,78% и на 8,17% соответственно.

Стоимость услуг в октябре в месячном выражении выросла на 0,01% и на 4,36% в годовом.

Ранее Росстат сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале текущего года выросли на 8,1% с 7,4% во втором. Отмечалось также, что реальные располагаемые доходы граждан превысили уровень до начала пандемии. При этом сбережения россиян с начала года выросли лишь на 1,5% по сравнению с динамикой 6,2% в прошлом году.