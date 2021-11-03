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Права отцов на маткапитал могут расширить

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Новый законопроект предлагает предоставлять финансовую поддержку отцам в случае смерти матери детей. Причем она будет положена, даже если женщина не имела гражданства РФ. Данный документ был размещен на портале правовых актов.

Согласно новому законопроекту, получить маткапитал могут отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей с российским гражданством, рожденных после 1 января 2007 года, в случае смерти их матери, не являющейся россиянкой.

При аналогичной ситуации поддержку в виде маткапитала могут получить мужчины, которые воспитывают первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года.

Если же отец погибает или лишается родительских прав, то возможность распоряжаться сертификатом может быть передана детям в равных долях. Также дети смогут воспользоваться деньгами после наступления совершеннолетия на обучение по очной форме, если капитал не был использован раньше.

Материнский капитал — госпрограмма финансовой поддержки семей, действующая с 2007 года. Изначально денежные выплаты выдавались семьям, где родился второй ребенок.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов заявил о необходимости увеличения материнского капитала в 10 раз семьям, переезжающим на Курильские острова.

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