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Цена на газ в Европе превысила $900

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Joerg Sarbach/AP

Впервые с 28 октября цена газа в Европе превысила порог в $900 за 1000 кубометров. Такие данные опубликованы на бирже ICE.

Согласно данным торгов на 3 ноября, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1000 кубометров. В общем цена увеличилась на 12%.

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков сообщил, что в рамках долгосрочных соглашений компания поставила в Европу дополнительные 11 млрд кубометров газа в 2021 году.

Глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ. По его словам, ситуация может стабилизироваться, когда после запуска газопровода «Северный поток — 2» в Европу начнет поступать дополнительное топливо, которое «отчаянно нужно для достижения климатических целей».

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