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Минсельхоз заявил о сдерживании роста цен производителями молочной продукции

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Sergei Karpukhin/Reuters

Производители молочной продукции сдерживают рост цен на нее за счет собственной прибыли. Об этом заявили в Минсельхозе России, передает ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что с прошлого года эти производители столкнулись с тем, что выросли в цене корма и кормовые добавки, ветеринарные препараты, электроэнергия, упаковки, логистика.

По данным министерства, на протяжении 2021 года молочная продукция не изменялась в стоимости, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции.

В настоящее время в качестве дополнительной поддержки животноводческой отрасли изучается вопрос о том, как распределить прибыль от экспортной пошлины на основные зерновые культуры. Известно также, что в текущем году на возмещение части расходов на закупку кормов для молочного животноводства будет дополнительно выделено 10,6 млрд рублей субсидий.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза за подписью заместителя министра Оксаны Лут сообщила, что ведомство допустило рост цен на молочную продукцию. Отмечалось, что стоимость сырого молока у производителей составила 27,6 руб./кг (+7,7% за год), пастеризованного — 49,1 руб./кг (7,9%), сливочного масла — 526,3 руб./кг (5,9%), сыров — 391,5 руб./кг (4,1%).

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