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Из-за длинных выходных резко вырос спрос на жилье

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

После объявления длинных выходных российские граждане принялись активно скупать недвижимость. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он заявил, что за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, а на вторичное жилье — на 11,9%.

По мнению Зайцева, те, кто уже подбирал жилье, постарались ускорить совершение сделки в объявленные нерабочие дни, также активизировались россияне, опасающиеся затяжного локдауна и растущей инфляции. Эксперт указал, что в России людей тревожит вероятность ухудшения эпидситуации и связанного с этим снижения доходов. Также поводом для беспокойства он назвал дальнейшее повышение ключевой ставки и инфляцию. Для многих может встать под вопрос одобрение ипотеки, добавил Зайцев.

Рост спроса на квартиры в конце октября — начале ноября подтвердил и заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ. РФ Алексей Ионов. По его мнению, это связано прежде всего с повышением ключевой ставки.

Ранее же был дан прогноз о том, что спрос на новостройки в Москве станет падать. В связи с этим им предрекли снижение цен на 15-20%.

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