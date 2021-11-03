Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию лимоны одного из турецких производителей

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi» после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.

28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию, поскольку в них также были найдены пестициды.

11 октября сообщалось, что некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Сообщалось, что импорт товаров приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов.