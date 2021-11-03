Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Правительство талибов* запретило иностранные валюты в Афганистане 04:50
Садальский заявил, что Пересильд не летала на МКС 04:42
Ядерный центр Росатома планирует создать снаряд для ловли дронов режущей сетью 04:32
Эксперт Царев предупредил о массовых кражах цифровых личностей в 2022 году 04:31
Экс-тренер «Зенита» после поражения «Ювентусу» назвал российский... 04:25
На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли... 04:03
Байден назвал вакцинацию от COVID-19 детей младше 11 лет переломным моментом 04:00
Тренер «Ювентуса» Аллегри: было бы лучше выиграть у «Зенита»... 03:59
Украинский генерал пообещал устроить России «кровавую баню» в случае... 03:54
Исследование: у женщин до 35 лет с раком груди больше вероятность... 03:46

Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию лимоны одного из турецких производителей

close
100%
Depositphotos

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi» после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.

В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.

28 октября Роспотребнадзор объявил о приостановке ввоза турецких мандаринов в Россию, поскольку в них также были найдены пестициды.

11 октября сообщалось, что некоторые китайские продукты временно не допущены к ввозу в Россию. Сообщалось, что импорт товаров приостановлен из-за выявления в них запрещенных компонентов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть