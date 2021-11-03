Производитель «Арбидола» стал владельцем нефтесервисного бизнеса

Совладелец «Фармстандарта» миллиардер Виктор Харитонин, состояние которого Forbes оценивает в $3,4 млрд, и его бизнес-партнер Егор Кульков (состояние — $400 млн) оказались владельцами нефтесервисной компании «ТСС групп» с долей в 50,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Доли были оформлены еще в августе 2020 года через калининградский офшор МКОО «Огмент Инвестментс Лимитед», его основным владельцем является «Фармстандарт».

Доля была куплена у компании AGC Finance Limited (владела 33,34% ТСС), а также Николая Бордодымова и Андрея Олейника (у них было по 33,33%). Бордодымов и Олейник снизили свои доли вдвое: у каждого теперь по 16,5%. Доли заложены в «Огмент Инвестментс» по договору целевого процентного займа.

«ТСС групп» занимается производством нефтесервисного оборудования, которое используется при гидроразрыве пласта, закачивании скважин и в других процессах нефтедобычи.

Доходы компании за 2020 год составили свыше 9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что российская фармацевтическая компания «Фармстандарт», принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».