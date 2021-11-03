Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Семак считает, что судья мог бы не позволять «Ювентусу» перебивать пенальти 03:18
Wizz Air вернула в Будапешт летевший в Москву самолет после посадки в Киеве 03:15
Япония наградила шестерых россиян орденами Восходящего солнца 03:06
Стало известно, куда россияне чаще всего путешествовали в октябре 03:01
Форвард «Зенита» Дзюба впервые за четыре года провел три игры подряд... 02:57
Двое человек погибло на концерте, посвященном музыкантам группы ABBA 02:50
Мясников назвал «словоблудием» аргументы противников вакцинации от COVID-19 02:49
Финансист Бородкин рассказал, где стоит хранить большую часть денег 02:48
Семак объяснил поражение «Зенита» от «Ювентуса» скованностью 02:39
«Ведомости»: москвичи в нерабочие дни начали селиться в отелях ради... 02:27

Производитель «Арбидола» стал владельцем нефтесервисного бизнеса

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Совладелец «Фармстандарта» миллиардер Виктор Харитонин, состояние которого Forbes оценивает в $3,4 млрд, и его бизнес-партнер Егор Кульков (состояние — $400 млн) оказались владельцами нефтесервисной компании «ТСС групп» с долей в 50,5%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Доли были оформлены еще в августе 2020 года через калининградский офшор МКОО «Огмент Инвестментс Лимитед», его основным владельцем является «Фармстандарт».

Доля была куплена у компании AGC Finance Limited (владела 33,34% ТСС), а также Николая Бордодымова и Андрея Олейника (у них было по 33,33%). Бордодымов и Олейник снизили свои доли вдвое: у каждого теперь по 16,5%. Доли заложены в «Огмент Инвестментс» по договору целевого процентного займа.

«ТСС групп» занимается производством нефтесервисного оборудования, которое используется при гидроразрыве пласта, закачивании скважин и в других процессах нефтедобычи.

Доходы компании за 2020 год составили свыше 9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что российская фармацевтическая компания «Фармстандарт», принадлежащая Виктору Харитонину, получила почти 60% контрактов на производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть