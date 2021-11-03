Финансист Бородкин рассказал, где стоит хранить большую часть денег

О том, где следует хранить деньги, чтобы накопить их на крупные покупки, рассказал агентству «Прайм» лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Александр Бородкин. По его словам, можно рассмотреть несколько вариантов размещения накопленных средств на банковские вклады.

Эксперт уточнил, что выбор зависит от целей и горизонтов инвестирования. Бородкин дал совет: большую долю средств лучше направить на долгосрочный вклад с максимальной процентной ставкой. Также можно из небольшой части денег сделать вклад с возможностью свободного пополнения и снятия. Такая схема позволит пользоваться средствами в любой момент.

Бородкин рассказал, что существуют и другие схемы. По его мнению, выгодным вариантом является размещение суммы на несколько вкладов под максимальный процент. В этом случае вкладчик также может в любой момент забрать деньги с одного из депозитов, потеряв проценты только с этой части размещенных средств. Но если деньги не понадобятся — он получит максимальную доходность по сравнению с другими вариантами размещения.

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