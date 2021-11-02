Bloomberg: Россия не хочет спасать Европу газом от энергокризиса

Россия не собирается спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса в регионе. С таким обвинением выступили аналитики издания Bloomberg.

Несмотря на то, что Россия заявляла о готовности удовлетворять повышенный спрос со стороны европейских потребителей за счет дополнительных поставок, компания «Газпром» сразу же после этих заявлений отказалась резервировать дополнительные транзитные мощности по территории Украины и Польши, отмечает издание.

Авторы публикации считают, что «Газпром» по-прежнему может зарезервировать дополнительные транзитные мощности на ежемесячных аукционах. Однако намерение компании в распределении экспортных потоков в сторону азиатского региона не оставляет Европе никаких шансов.

Из-за этого снова появились аргументы европейских политиков, что Россия использует кризис в Европе в своих целях, чтобы использовать ограничение поставок как меру давления на Брюссель в вопросе сертификации газопровода «Северный поток-2».

Ранее стало известно, что белорусские власти поставят на Украину 500 МВт электроэнергии, исполнив договор об оказании аварийной помощи.