Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Болельщик выстрелил в тренера во время футбольного матча 13:36
Россия определилась со сроком окончания вырубки лесов 13:36
Минздрав планирует отложить вступление в силу новых правил выдачи медсправок... 13:35
Скифское золото остается в Нидерландах после передачи Украине 13:31
Мужчина сжег дом бывшей жены, узнав, что она снова выходит замуж 13:30
Курс доллара впервые с 13 октября поднялся до 72 рублей 13:29
Названы лучшие кладбища Британии для поездок за острыми ощущениями 13:24
Прокуратура проверяет информацию об изъятии девочки из-за селфи в ванной... 13:23
Вышел трейлер сериала Зыгаря «Сказки Пушкина. Для взрослых» 13:23
Artik & Asti распались 13:19

За 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес на 77%

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

За 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 млрд рублей, на 77% увеличив показатели аналогичного периода прошлого года.

С января по сентябрь компания заключила 26,1 тысяч договоров, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
Основной причиной таких показателей считают сегмент легкового и грузового транспорта, который вырос на 60% по сравнению с 2020 годом. Данный сегмент составил 41% от всего нового бизнеса компании и достиг 69,3 млрд рублей. Сегмент легковых автомобилей вырос на 35% и составил 35 млрд рублей, а лизинг грузовых автомобилей увеличился в 2 раза и составил 34,3 млрд рублей.

Также на 79% увеличилось финансирование ж/д техники, достигнув отметки в 55,1 млрд рублей.

Стоимость переданного морского транспорта составила 6,4 млрд рублей, оборудования для нефте- и газодобычи выросла на 79% (4 млрд рублей). Также ВТБ Лизинг заключил сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием.

Наибольший объем продаж показала Москва (30%), Санкт-Петербург (20%), Центральный федеральный округ (14%). Наибольший рост продаж показал Санкт-Петербург (255%), Сибирский (187%) и Северо-Кавказский (132%) федеральные округа.

«Мы видим, что темпы роста рынка сейчас, в 2021 г., превышают показатели доковидного 2019 г. Спрос на транспорт и спецтехнику растёт на фоне оживления экономической активности, а также он поддерживается усиливающимся влиянием ESG-повестки и необходимостью замены устаревшей техники на более экологичную. Постоянно совершенствуя своё продуктовое предложение и сервис, мы стремимся сделать лизинг более доступным для компаний и предпринимателей, чтобы они могли эффективно развивать свой бизнес», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть