За 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг увеличил новый бизнес на 77%

За 9 месяцев 2021 года ВТБ Лизинг передал клиентам транспорт, технику и оборудование на общую сумму более 168 млрд рублей, на 77% увеличив показатели аналогичного периода прошлого года.

С января по сентябрь компания заключила 26,1 тысяч договоров, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

Основной причиной таких показателей считают сегмент легкового и грузового транспорта, который вырос на 60% по сравнению с 2020 годом. Данный сегмент составил 41% от всего нового бизнеса компании и достиг 69,3 млрд рублей. Сегмент легковых автомобилей вырос на 35% и составил 35 млрд рублей, а лизинг грузовых автомобилей увеличился в 2 раза и составил 34,3 млрд рублей.

Также на 79% увеличилось финансирование ж/д техники, достигнув отметки в 55,1 млрд рублей.

Стоимость переданного морского транспорта составила 6,4 млрд рублей, оборудования для нефте- и газодобычи выросла на 79% (4 млрд рублей). Также ВТБ Лизинг заключил сделки с медицинским и телекоммуникационным оборудованием.

Наибольший объем продаж показала Москва (30%), Санкт-Петербург (20%), Центральный федеральный округ (14%). Наибольший рост продаж показал Санкт-Петербург (255%), Сибирский (187%) и Северо-Кавказский (132%) федеральные округа.

«Мы видим, что темпы роста рынка сейчас, в 2021 г., превышают показатели доковидного 2019 г. Спрос на транспорт и спецтехнику растёт на фоне оживления экономической активности, а также он поддерживается усиливающимся влиянием ESG-повестки и необходимостью замены устаревшей техники на более экологичную. Постоянно совершенствуя своё продуктовое предложение и сервис, мы стремимся сделать лизинг более доступным для компаний и предпринимателей, чтобы они могли эффективно развивать свой бизнес», — отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.