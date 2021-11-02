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Пролив Босфор перекрыт из-за сильного тумана

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Onur Dogman/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Турецкие власти перекрыли пролив Босфор для транзитных судов из-за сильного тумана, сообщает телеканал NTV.

Туман накрыл Стамбул в ночь на вторник, 2 ноября, при этом к утру туман усилился, из-за чего власти города приказали закрыть Босфор для транзитных судов. Пролив соединяет Черное море с Мраморным и является самым узким межконтинентальным проливом в мире, разделяя Европу и Азию.

Ранее более 120 рейсов были задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за тумана.

В Домодедово отменены 14 рейсов, в Шереметьево 15, во Внуково четыре. Также в Домодедово задерживаются 32 рейса, в Шереметьево 36, во Внуково 26.

В российской столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

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