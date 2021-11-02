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В АТОР сообщили о массовом аннулировании иностранцами туров в Россию

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что иностранные туроператоры и туристы массово аннулируют или переносят туры в Россию, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, основной причиной отмены броней стали нерабочие дни, введенные в РФ, а также отсутствие понимания, какими будут ограничения после их окончания.

Основной поток туристов едет в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Катара, Индии, кроме того, есть туристы из Европы — Германии, Швейцарии, Словении, отметила глава АТОР.

«На данный момент отсутствуют официальные и общие регламенты протокола действий для иностранных туристов в ситуации с QR-кодами. Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней — постоянное ПЦР-тестирование», — рассказала Ломидзе.

Таким образом, иностранные туристы фактически должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию, а это потребует не только дополнительных средств, но и времени, добавила она.

Ранее стало известно, что иностранные туристы, приехавшие в Россию незадолго до ужесточения ограничений из-за коронавируса, столкнулись с тем, что не могут попасть в рестораны и музеи, так как их сертификаты о вакцинации недействительны в России.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина, с 30 октября по 7 ноября в РФ введены нерабочие дни с сохранением заработной платы. При этом главы регионов имеют право вводить данную меру раньше 30 октября и продлевать ее после 7 ноября.

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