Стало известно, на что копят свыше 50% россиян

Около 56% россиян откладывают деньги для того, чтобы их дети получили образование, при этом около 77% опрошенных утверждают, что им придется оплачивать образование своих детей в вузах или нанимать репетиторов для дополнительной подготовки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование аналитиков холдинга «Ромир».

При этом 88% опрошенных в Нижегородской области и Башкирии считают необходимым вкладывать в получение детьми образования, тогда как в Челябинской и Воронежской областях, Москве, Татарстане и Красноярском крае инвестиции в образование детей считают необходимыми около 80% респондентов.

Частым способом сформировать сбережения на образование детей является накопительное страхование жизни, им пользуются 17% опрошенных. Также часто россияне организуют банковские вклады или делают сбережения классическим накоплением средств.

Ранее стало известно, что реальные располагаемые доходы россиян продолжают ускорять рост.