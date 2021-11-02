Власти оценили объем инвестиций в экономику России от «золотых паспортов»

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал, сколько в бюджет России может принести программа упрощенной выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на инвестиции. Как рассказал чиновник изданию может Forbes, это может до 2030 года обогатить казну не менее чем на 200 млрд руб.

Вольвач напомнил, что сейчас соответствующий законопроект в Госдуме проходит первое чтение. По оценке чиновника, «золотой российский паспорт» смогут получить от 400 до 600 человек.

Далее, по прогнозам Вольвача, число таких инвесторов будет расти до 600 человек в год.