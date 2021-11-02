Bank of America спрогнозировал нефть по $120

Цена нефти марки Brent к концу июня 2022 года увеличится до $120 за баррель. Такой прогноз дали аналитики Bank of America, передает Bloomberg.

Они заявили, что повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке может ускорить рост цен на сырье в следующем году.

Как отметила группа аналитиков, в том числе эксперт Bank of America по товарным рынкам Франсиско Бланш, глобальный энергетический кризис привел к резкому росту цен на уголь и газ во всем мире, что способствовало ускоренному восстановлению нефтяных фьючерсов.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые импортеры нефти, в первую очередь, США, Япония и Индия, встревожены заявлением президента РФ Владимира Путина, который спрогнозировал повышение стоимости нефти до $100 за баррель.

Также сообщалось, что доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов в 2021 году могут вырасти почти на 70% или на $50 млрд по сравнению с прошлым годом в связи с высокими ценами на нефть и газ. Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд.