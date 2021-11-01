Владислав Крейнин рассказал о ключевых трендах в маркетинговых технологиях на Web Summit 2021

В рамках международной технологической конференции Web Summit 2021 старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин выступил на одной из ключевых сессий первого дня «Что ожидает рынок маркетинговых технологий в ближайшие пять лет?», где рассказал о ключевых трендах в маркетинге.

Во время круглого стола он обозначил 5 ключевых вызовов в современном маркетинге. В них вошли: скорость прогресса: Рэймонд Курцвейл полагает, что в ближайшие 10 лет произойдёт такое же количество изменений, как за несколько тысяч лет до этого. Наша задача – адаптироваться к такой скорости изменений; 4D личность: сегодня у каждого пользователя есть 4 личности – онлайн / оффлайн / игровая / тайная. Задача маркетинга – понять, что мы можем предложить пользователю для удовлетворения потребностей всех четырех личностей; смешанный опыт: физический опыт пользователей и интерфейс пользователей превращаются в смешанный опыт, который вбирает все аспекты – опыт из онлайн, оффлайн и метареальности. Именно на нас лежит задача не отставать от развития метаинтерфейсов; данные и ИИ: возрастающая роль нейромаркетинга, сочетающего нейробиологию и маркетинговое моделирование, чтобы помочь брендам оценить эмоциональный резонанс и финансовую эффективность своих текущих и будущих маркетинговых кампаний; смарт-контракты для всех маркетинговых операций. Через 5 лет смарт-контракты могут выполнять многие из текущих операционных задач руководителей. Все будут пользоваться смарт-контрактами и смогут стать творцами и архитекторами маркетинговых платформ, а не исполнителями – за нас всю работу будут делать смарт-контракты.

«У нас с коллегами и международными экспертами состоялась оживлённая дискуссия, в ходе которой мы пришли к выводу, что этика маркетинга и маркетинговых технологий является ключевым вызовом для нашего профессионального сообщества. Как защитить клиента от чрезмерно навязчивой рекламы или токсичного контента, как управлять согласием клиентов на коммуникации, как не перейти черту в гипер-персонализации, как настроить маркетинг-платформы на создание ценности для каждого конкретного человека — на эти вопросы нам необходимо найти ответы, которые будут определять развитие маркетинга и рекламных технологий в ближайшие годы. Меня приятно впечатлила реакция международных коллег на опыт Сбера — мы хорошо известны как компания, развивающая лидирующую российскую экосистему, и как ориентир для многих мировых компаний. На нашем опыте хотят учиться многие зарубежные игроки», — сообщает старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин.