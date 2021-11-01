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На Украине подорожал борщ

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Depositphotos

Приготовить борщ на Украине стало на 5,5% дороже за прошедший год из-за роста цен на основные продукты в его составе. Это показал «индекс борща», опубликованный «Офисом эффективного регулирования».

Исходя из данных индекса, четыре пункта, из которых готовится борщ по традиционному рецепту, подорожали и обойдутся в 65,16 гривны (примерно 175 рублей). По сравнению с показателями октября 2020 года индекс вырос на 5,5%.

Больше всего подорожала свекла. Повышение составило 62,43%. Морковь увеличилась в цене на 35,01%. Также повышение коснулось и капусты, чья цена выросла на 34,87%. Остальные ингредиенты также выросли в цене, но не так сильно. При этом картофель подешевел на 8,05%, а сметана на 8,04%.

Украинский «индекс борща» является аналогом известного «индекса бигмака», который был придуман в США и показывает стоимость бургера в ресторанах «Макдоналдс» в разных странах мира. На примере самого популярного блюда в стране можно сделать мониторинг цен на те или иные продукты, из которых делается блюдо.

Ранее стало известно, что стандартный завтрак подорожал до максимального значения за 10 лет. Издание Financial Times проанализировало стоимость продуктов для приготовления обычных утренних блюд и определило так называемый «Индекс завтрака».

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