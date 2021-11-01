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Введение цифрового рубля «утащит» из банков триллионы рублей

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Depositphotos

Из-за внедрения цифрового рубля российские банки столкнутся с оттоком ликвидности. К концу 2024 года не менее 9 трлн рублей может утечь со счетов граждан и различных компаний. Об этом сообщают эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Так, около 5 трлн рублей может утечь со счетов граждан, еще 4 трлн рублей – компаний. При этом цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. ЦБ для расчетов через цифровой рубль создаст специальную платформу. Люди и компании остаются клиентами банков, но они станут посредниками и будут выполнять поручения клиентов на открытие кошельков в цифровых рублях и на проведение платежей через платформу ЦБ.

Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить банкам ликвидности на 8-8,5 трлн руб., отмечают эксперты ЦМАКП, а для нейтрализации дефляционного давления из-за снижения денежной массы – снизить ключевую ставку на 0,25 п. п.

Однако, если ЦБ не будет предпринимать никаких действий, то в банковской системе произойдут серьезные изменения. Для компенсации ликвидности банки будут продавать наиболее быстро реализуемые активы - государственные ценные бумаги и высоколиквидные иностранные активы.

В свою очередь, нехватка ликвидности приведет к тому, что банки станут выдавать меньше кредитов. Основной удар придется на кредиты предприятиям, а их сокращение уменьшит прибыль банков на 10%.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале текущего года выросли на 8,1% с 7,4% во втором.

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